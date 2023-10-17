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Сегодня, 13:41

Вратарь «Арсенала» Райя: «Я нахожусь в одном из самых значимых клубов мира»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Арсенала» Давид Райя высказался о своем будущем в клубе. Игрок находится в команде на правах аренды из «Брентфорда», соглашение рассчитано до лета 2024 года.

«Я нахожусь в одном из самых значимых клубов мира и играю в Лиге чемпионов — это то, о чем я мечтал. Безусловно, Артета сыграл ключевую роль. Сделка станет постоянной в 2024 году? Если бы это зависело от меня... Я бы сделал это вчера!» — приводит слова Райя инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «канониры» смогут выкупить 28-летнего испанца за 27 миллионов евро.

В текущем сезоне Райя сыграл за «Арсенал» 6 матчей во всех турнирах, пропустил 4 гола и 4 встречи провел на ноль.

ФК Арсенал (Лондон)
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«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
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«Астон Вилла» намерена продлить контракт с Бэйли
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Тоттенхэм 8 6 2 0 18-8 20
2
 Арсенал 8 6 2 0 16-6 20
3
 Ман. Сити 8 6 0 2 17-6 18
4
 Ливерпуль 8 5 2 1 18-9 17
5
 Астон Вилла 8 5 1 2 19-12 16
6
 Брайтон 8 5 1 2 21-16 16
7
 Вест Хэм 8 4 2 2 15-12 14
8
 Ньюкасл 8 4 1 3 20-9 13
9
 Кр. Пэлас 8 3 3 2 7-7 12
10
 МЮ 8 4 0 4 9-12 12
11
 Челси 8 3 2 3 11-7 11
12
 Фулхэм 8 3 2 3 8-13 11
13
 Нот. Форест 8 2 3 3 8-10 9
14
 Вулверхэмптон 8 2 2 4 9-14 8
15
 Брентфорд 8 1 4 3 11-12 7
16
 Эвертон 8 2 1 5 9-12 7
17
 Лутон Таун 8 1 1 6 6-15 4
18
 Бернли 8 1 1 6 7-20 4
19
 Борнмут 8 0 3 5 5-18 3
20
 Шеффилд Юн. 8 0 1 7 6-22 1
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21.10 14:30
Ливерпуль – Эвертон
 - : -
21.10 17:00
Борнмут – Вулверхэмптон
 - : -
21.10 17:00
Брентфорд – Бернли
 - : -
21.10 17:00
Ман. Сити – Брайтон
 - : -
21.10 17:00
Ньюкасл – Кр. Пэлас
 - : -
21.10 17:00
Нот. Форест – Лутон Таун
 - : -
21.10 19:30
Челси – Арсенал
 - : -
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Шеффилд Юн. – МЮ
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Эрлин Бреут Холанн

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Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 6
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Тоттенхэм Хотспур

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Педру Нету

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Киран Триппьер

Киран Триппьер

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Алексис Макаллистер

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Родри

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Кертис Джонс

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Ливерпуль

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