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17 октября, 23:09

Ширер — о жалобах ван Дейка на календарь: «Футболисты слишком много играют в футбол? Что?»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер раскритиковал защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

Ранее 32-летний защитник пожаловался на тяжелый календарь в современном футболе. По его словам, футболисты слишком часто играют в ущерб своему здоровью.

«Чушь. Чепуха. Футболисты слишком много играют в футбол? Что? Я знаю, что вам не следует напоминать о деньгах, но ваши составы больше, чем когда-либо, больше замен, чем когда-либо и вам платят больше денег, чем когда-либо.

У вас лучшие физиотерапевты, лучшие технологии, все лучшее. Сделай мне одолжение, ты слишком много играешь в футбол? Черт возьми», – приводит слова Ширера Daily Mail.

В текущем сезоне ван Дейк провел 7 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, отличившись двумя голевыми передачами.

После 8 туров мерсисайдцы с 17 очками занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ.

Алан Ширер
Вирджил ван Дейк
Футбол
ФК Ливерпуль
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Канчельскис вошел в топ-100 лучших игроков в истории АПЛ по версии FourFourTwo
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Тоттенхэм 8 6 2 0 18-8 20
2
 Арсенал 8 6 2 0 16-6 20
3
 Ман. Сити 8 6 0 2 17-6 18
4
 Ливерпуль 8 5 2 1 18-9 17
5
 Астон Вилла 8 5 1 2 19-12 16
6
 Брайтон 8 5 1 2 21-16 16
7
 Вест Хэм 8 4 2 2 15-12 14
8
 Ньюкасл 8 4 1 3 20-9 13
9
 Кр. Пэлас 8 3 3 2 7-7 12
10
 МЮ 8 4 0 4 9-12 12
11
 Челси 8 3 2 3 11-7 11
12
 Фулхэм 8 3 2 3 8-13 11
13
 Нот. Форест 8 2 3 3 8-10 9
14
 Вулверхэмптон 8 2 2 4 9-14 8
15
 Брентфорд 8 1 4 3 11-12 7
16
 Эвертон 8 2 1 5 9-12 7
17
 Лутон Таун 8 1 1 6 6-15 4
18
 Бернли 8 1 1 6 7-20 4
19
 Борнмут 8 0 3 5 5-18 3
20
 Шеффилд Юн. 8 0 1 7 6-22 1
Результаты / календарь
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33 тур
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35 тур
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38 тур
21.10 14:30
Ливерпуль – Эвертон
 - : -
21.10 17:00
Борнмут – Вулверхэмптон
 - : -
21.10 17:00
Брентфорд – Бернли
 - : -
21.10 17:00
Ман. Сити – Брайтон
 - : -
21.10 17:00
Ньюкасл – Кр. Пэлас
 - : -
21.10 17:00
Нот. Форест – Лутон Таун
 - : -
21.10 19:30
Челси – Арсенал
 - : -
21.10 22:00
Шеффилд Юн. – МЮ
 - : -
22.10 18:30
Астон Вилла – Вест Хэм
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Тоттенхэм – Фулхэм
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