Источник: «Тоттенхэм» согласовал контракт с Постекоглу

Руководство «Тоттенхэма» достигло устной договоренности с главным тренером «Селтика» Анге Постекоглу, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны договорились о двухлетнем контракте с опцией продления еще на сезон.

Сообщается, что «шпорам» предстоит договориться с «Селтиком», где сейчас работает специалист.

57-летний Постекоглу тренирует «Селтик» с 2021 года. С командой он дважды становился чемпионом Шотландии, выиграл два Кубка лиги и Кубок Шотландии.