«Ливерпуль» набрал рекордные 22 очка в АПЛ, проигрывая по ходу матча

«Ливерпуль» дома победил «Лутон» (4:1) в матче 26-го тура чемпионата Англии.

Мерсисайдцы уступали 0:1 после первого тайма, и забили четыре гола во второй половине встречи.

Таким образом, команда набрала 22 очка в этом сезоне АПЛ, уступая в счете. Этот показатель является максимальным для клубов чемпионата Англии сезона-2023/24.

Рекорд АПЛ также принадлежит «Ливерпулю», который в сезоне-2008/09 набрал 22 очка, проигрывая по ходу матча.