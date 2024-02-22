Источник: «Ньюкасл» может потребовать у «МЮ» 20 миллионов фунтов за спортивного директора Эшуорта

«Ньюкасл» может потребовать около 20 миллионов фунтов стерлингов за разрыв контракта со спортивным директором Дэном Эшуортом, сообщает The Athletic.

Ранее стало известно, что 52-летний специалист согласился перейти в «Манчестер Юнайтед».

The Telegraph отмечает, что в том случае, если «Ньюкасл» не устроит сумма отступных, трансфер Эшуорта станет невозможным как минимум до 2026 года. В контракте спортивного директора есть пункт о том, что он не может перейти в топ-клуб АПЛ до указанного срока.