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Сегодня, 07:10

Источник: «Ньюкасл» может потребовать у «МЮ» 20 миллионов фунтов за спортивного директора Эшуорта

Руслан Минаев
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«Ньюкасл» может потребовать около 20 миллионов фунтов стерлингов за разрыв контракта со спортивным директором Дэном Эшуортом, сообщает The Athletic.

Ранее стало известно, что 52-летний специалист согласился перейти в «Манчестер Юнайтед».

The Telegraph отмечает, что в том случае, если «Ньюкасл» не устроит сумма отступных, трансфер Эшуорта станет невозможным как минимум до 2026 года. В контракте спортивного директора есть пункт о том, что он не может перейти в топ-клуб АПЛ до указанного срока.

Эшуорт присоединился к сорокам в феврале 2022 года, до этого он занимал должность директора в «Брайтоне» и «Вест Бромвиче».

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
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Клопп не считает «Ливерпуль» фаворитом финала Кубка лиги против «Челси»

Люк Шоу выбыл на длительный период
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 26 18 6 2 63-25 60
2
 Ман. Сити 25 17 5 3 58-26 56
3
 Арсенал 25 17 4 4 58-22 55
4
 Астон Вилла 25 15 4 6 52-33 49
5
 Тоттенхэм 25 14 5 6 52-38 47
6
 МЮ 25 14 2 9 35-34 44
7
 Брайтон 25 10 8 7 48-40 38
8
 Ньюкасл 25 11 4 10 53-41 37
9
 Вест Хэм 25 10 6 9 36-44 36
10
 Челси 25 10 5 10 42-41 35
11
 Вулверхэмптон 25 10 5 10 39-40 35
12
 Фулхэм 25 8 5 12 34-41 29
13
 Борнмут 24 7 7 10 33-46 28
14
 Брентфорд 25 7 4 14 35-44 25
15
 Кр. Пэлас 25 6 7 12 28-44 25
16
 Нот. Форест 25 6 6 13 32-44 24
17
 Эвертон 25 8 6 11 27-33 20
18
 Лутон Таун 25 5 5 15 35-51 20
19
 Бернли 25 3 4 18 25-55 13
20
 Шеффилд Юн. 25 3 4 18 22-65 13
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38 тур
21.02 22:30
Ливерпуль – Лутон Таун
 4 : 1
23.02 23:00
Челси – Тоттенхэм
 - : -
24.02 18:00
Астон Вилла – Нот. Форест
 - : -
24.02 18:00
Брайтон – Эвертон
 - : -
24.02 18:00
Кр. Пэлас – Бернли
 - : -
24.02 18:00
МЮ – Фулхэм
 - : -
24.02 20:30
Борнмут – Ман. Сити
 - : -
24.02 23:00
Арсенал – Ньюкасл
 - : -
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Вест Хэм – Брентфорд
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Эрлин Бреут Холанн

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 17
Мохамед Салах

Мохамед Салах

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Доминик Соланке

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Борнмут

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Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

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Педру Нету

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Вулверхэмптон

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Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

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Астон Вилла

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Родри

Родри

Манчестер Сити

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