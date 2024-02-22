Люк Шоу выбыл на длительный период

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил, что защитник Люк Шоу получил мышечную травму и пропустит длительный период. 28-летний англичанин травмировался в игре против «Лутон Таун» (2:1) в 25-м туре АПЛ.

«Для определения степени тяжести повреждения все еще необходима дальнейшая оценка, но мы ожидаем, что он будет отсутствовать в течение нескольких месяцев», — говорится в пресс-релизе.

Шоу получил уже вторую травму за сезон. Ранее он из-за повреждения, полученного в матче 2-го тура АПЛ, не играл около трех месяцев.