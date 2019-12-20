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Источник: Холанн отправился на переговоры с «Манчестер Юнайтед»

14:49
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Нападающий «Зальцбурга» Эрлинг Холанн вместе с отцом отправился в Манчестер, сообщает Stavanger Aftenblad.

По мнению источника, 19-летний норвежец собирается провести переговоры с руководством «Манчестер Юнайтед». Главный тренер Уле Гуннар Сульшер работал вместе с Холанном в «Мольде».

19-летний Эрлин Холанн в текущем сезоне провел 22 матча за «Зальцбург» и забил 28 мячей при семи голевых передачах.

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