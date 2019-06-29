Источник: "Арсенал" готов продать Обамеянга

"Арсенал" готов рассмотреть предложения по нападающему Пьеру-Эмерику Обамеянгу. Как сообщает Le Figaro, лондонский клуб нуждается в средствах из-за непопадания в Лигу чемпионов, поэтому может расстаться с дорогостоящим футболистом.

По данным ряда источников, сам Обамеянг уже согласился перейти в "Манчестер Юнайтед", якобы осталось договориться только клубам.

В прошлом сезоне в чемпионате Англии Обамеянг забил 22 мяча в 36 матчах. Также на его счету восемь голов в 12 матчах Лиги Европы.