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Сегодня, 23:23

Тренер «Тоттенхэма»: «Во второй половине дела пошли гораздо лучше»

Иван Шитик
Корреспондент
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Тренер «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини высказался о победе своей команды над «Вест Хэмом» (2:0) в матче 24-го тура чемпионата Англии.

«В первом тайме нам было по-настоящему непросто, но игроки сражались. Во второй половине дела пошли гораздо лучше, и нам хватило сил, чтобы создать моменты и забить свои голы. Мы смогли растянуть оборону соперников», — цитирует тренера BBC.

«Тоттенхэм» поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ, опередив «Ньюкасл» на одно очко, однако у «сорок» остается один матч в запасе.

Отметим, что главный тренер «шпор» Антонио Конте пока не может руководить командой, так как восстанавливается после операции.

ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 23 17 3 3 51-23 54
2
 Ман. Сити 24 16 4 4 60-24 52
3
 МЮ 24 15 4 5 41-28 49
4
 Тоттенхэм 24 13 3 8 44-35 42
5
 Ньюкасл 23 10 11 2 35-15 41
6
 Фулхэм 24 11 5 8 35-30 38
7
 Брайтон 22 10 5 7 39-29 35
8
 Ливерпуль 22 10 5 7 38-28 35
9
 Брентфорд 23 8 11 4 37-30 35
10
 Челси 23 8 7 8 23-23 31
11
 Астон Вилла 23 8 4 11 28-38 28
12
 Кр. Пэлас 23 6 8 9 21-31 26
13
 Нот. Форест 23 6 7 10 18-38 25
14
 Лестер 23 7 3 13 36-41 24
15
 Вулверхэмптон 23 6 5 12 17-32 23
16
 Эвертон 23 5 6 12 17-30 21
17
 Борнмут 23 5 6 12 21-44 21
18
 Вест Хэм 23 5 5 13 19-29 20
19
 Лидс 23 4 7 12 28-39 19
20
 Саутгемптон 23 5 3 15 19-40 18
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.02 15:30
Астон Вилла – Арсенал
 2 : 4
18.02 18:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 1 : 1
18.02 18:00
Брайтон – Фулхэм
 0 : 1
18.02 18:00
Челси – Саутгемптон
 0 : 1
18.02 18:00
Эвертон – Лидс
 1 : 0
18.02 18:00
Нот. Форест – Ман. Сити
 1 : 1
18.02 18:00
Вулверхэмптон – Борнмут
 0 : 1
18.02 20:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 0 : 2
19.02 17:00
МЮ – Лестер
 3 : 0
19.02 19:30
Тоттенхэм – Вест Хэм
 2 : 0
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 26
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 14
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 21 1 5
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 21 1 4
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