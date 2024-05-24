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Сегодня, 19:00

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: где смотреть трансляцию финала Кубка Англии

«Ман Сити» и «МЮ» сыграют в финале Кубка Англии 25 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «Манчестер Сити» Фил Фоден.
Фил Фоден.
Фото Global Look Press

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в финале Кубка Англии по футболу 25 мая на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию финала Кубка Англии «МЮ» — «Ман Сити» можно будет в прямом эфире в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте». Приводим несколько вариантов — 1-я ссылка, 2-я ссылка и 3-я ссылка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». В нашем матч-центре будут доступны ключевые события решающего поединка Кубка Англии-2024.

Ранее «Манчестер Сити» с главным тренером Хосепом Гвардиолой в четвертый раз подряд стал чемпионом АПЛ с 91 набранным баллом. «МЮ» с Эриком тен Хагом занял восьмое место с 60 очками в турнирной таблице чемпионата.

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Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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Канчельскис: «В финале Кубка Англии может произойти чудо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 38 28 7 3 96-34 91
2
 Арсенал 38 28 5 5 91-29 89
3
 Ливерпуль 38 24 10 4 86-41 82
4
 Астон Вилла 38 20 8 10 76-61 68
5
 Тоттенхэм 38 20 6 12 74-61 66
6
 Челси 38 18 9 11 77-63 63
7
 Ньюкасл 38 18 6 14 85-62 60
8
 МЮ 38 18 6 14 57-58 60
9
 Вест Хэм 38 14 10 14 60-74 52
10
 Кр. Пэлас 38 13 10 15 57-58 49
11
 Брайтон 38 12 12 14 55-62 48
12
 Борнмут 38 13 9 16 54-67 48
13
 Фулхэм 38 13 8 17 55-61 47
14
 Вулверхэмптон 38 13 7 18 50-65 46
15
 Эвертон 38 13 9 16 40-51 40
16
 Брентфорд 38 10 9 19 56-65 39
17
 Нот. Форест 38 9 9 20 49-67 32
18
 Лутон Таун 38 6 8 24 52-85 26
19
 Бернли 38 5 9 24 41-78 24
20
 Шеффилд Юн. 38 3 7 28 35-104 16
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 2 : 1
19.05 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 2 : 4
19.05 18:00
Брайтон – МЮ
 0 : 2
19.05 18:00
Бернли – Нот. Форест
 1 : 2
19.05 18:00
Челси – Борнмут
 2 : 1
19.05 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 5 : 0
19.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 2 : 0
19.05 18:00
Лутон Таун – Фулхэм
 2 : 4
19.05 18:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 3 : 1
19.05 18:00
Шеффилд Юн. – Тоттенхэм
 0 : 3
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 27
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 22
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 21
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 13
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 11
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 28 1 9
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 10 1 0
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон

 36 1 10
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