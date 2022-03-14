Инвесторы из Саудовской Аравии сделали предложение о покупке «Челси»

Компания Saudi Media Group из Саудовской Аравии сделала предложение о покупке лондонского футбольного клуба «Челси» за 3,53 миллиарда долларов, утверждает Mirror.

Saudi Media является фондом, которая активно финансирует медиа, рекламные и спортивные бренды по всему миру. В основном же компания работает с телевещателями арабских стран.

Ранее АПЛ отстранила от управления «Челси» российского бизнесмена Романа Абрамовича, который владеет клубом с 2003 года.

До этого Абрамович передал управление над «Челси» попечительскому совету одноименного благотворительного фонда и выразил намерение продать клуб.