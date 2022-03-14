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Сегодня, 18:57

Marca: «Челси» продлил контракт с Аспиликуэтой в одностороннем порядке

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сесар Аспиликуэта.
Фото Reuters

«Челси» продлил контракт с защитником Сесаром Аспиликуэтой, утверждает Marca.

По данным источника, в контракте 32-летнего футболиста, рассчитанном до конца текущего сезона, была опция продления. Для ее активации нужно было, чтобы испанец сыграл 30 матчей в текущем сезоне. На счету фулбека уже 33 поединка в нынешней кампании.

«Челси» активировал опцию продления контракта с Аспиликуэтой еще на один год. Таким образом, защитник теперь не сможет покинуть лондонский клуб, хотя у него, по слухам, есть договоренность с «Барселоной».

Сесар Аспиликуэта
ФК Барселона
ФК Челси
0
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 28 22 3 3 68-18 69
2
 Ливерпуль 28 20 6 2 73-20 66
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 26 16 3 7 43-29 51
5
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
6
 Вест Хэм 29 14 6 9 48-36 48
7
 Вулверхэмптон 29 14 4 11 29-23 46
8
 Тоттенхэм 27 14 3 10 42-35 45
9
 Астон Вилла 28 11 3 14 41-39 36
10
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
11
 Лестер 26 9 6 11 40-45 33
12
 Кр. Пэлас 28 7 12 9 39-38 33
13
 Брайтон 28 7 12 9 26-34 33
14
 Ньюкасл 28 7 10 11 32-48 31
15
 Брентфорд 29 8 6 15 32-45 30
16
 Лидс 29 6 8 15 31-65 26
17
 Эвертон 26 6 4 16 28-47 22
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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12.03 15:30
Брайтон – Ливерпуль
 0 : 2
12.03 18:00
Брентфорд – Бернли
 2 : 0
12.03 20:30
МЮ – Тоттенхэм
 3 : 2
13.03 17:00
Вест Хэм – Астон Вилла
 2 : 1
13.03 17:00
Лидс – Норвич
 2 : 1
13.03 17:00
Саутгемптон – Уотфорд
 1 : 2
13.03 17:00
Челси – Ньюкасл
 1 : 0
13.03 17:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 0 : 1
13.03 19:30
Арсенал – Лестер
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14.03 23:00
Кр. Пэлас – Ман. Сити
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Ливерпуль

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Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 12
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

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П
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Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

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