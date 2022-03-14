Marca: «Челси» продлил контракт с Аспиликуэтой в одностороннем порядке

«Челси» продлил контракт с защитником Сесаром Аспиликуэтой, утверждает Marca.

По данным источника, в контракте 32-летнего футболиста, рассчитанном до конца текущего сезона, была опция продления. Для ее активации нужно было, чтобы испанец сыграл 30 матчей в текущем сезоне. На счету фулбека уже 33 поединка в нынешней кампании.

«Челси» активировал опцию продления контракта с Аспиликуэтой еще на один год. Таким образом, защитник теперь не сможет покинуть лондонский клуб, хотя у него, по слухам, есть договоренность с «Барселоной».