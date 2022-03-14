«Ливерпуль» включился в борьбу за Исака

«Ливерпуль» входит в число претендентов на нападающего «Реал Сосьедада» Александера Исака, сообщает Mirror.

За 22-летним форвардом также наблюдают «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Интерес «Ливерпуля» к Исаку, обусловлен неопределенной ситуацией с контрактами важных игроков атаки: соглашения Мохамеда Салаха, Садио Мане и Роберто Фирмино рассчитаны до лета 2023 года.

«Реал Сосьедад» оценивает шведа в 70 миллионов евро, а сам игрок предпочел бы перейти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов на регулярной основе.

Александр Исак в этом сезоне в 32 матчах за «Реал Сосьедад» забил 8 голов.