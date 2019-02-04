Илкай Гюндоган: "Надеюсь, "Ливерпуль" будет терять очки"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган признался, что рассчитывает на то, что "Ливерпуль" будет терять очки в чемпионате Англии. "Красные" занимают первое место в турнирной таблице, опережая "горожан" на 2 очка и при этом имея матч в запасе.

- Мы должны оказать давление на "Ливерпуль". Эта команда проводит хороший сезон - у них замечательные игроки, которые сделают все, чтобы остаться на первом месте, - приводит слова Гюндогана London Evening Standard. - Конкуренция в премьер-лиге - это здорово. Думаю, шансы обогнать "Ливерпуль" у нас есть. Надеюсь, они начнут терять очки. Мы должны рассчитывать на это, если хотим стать чемпионами.

"Манчестер Сити" занимает второе место в чемпионате Англии, имея в активе 59 очков после 25 туров.

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