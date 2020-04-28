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Игроков «Арсенала» не тестировали на коронавирус, когда главный тренер заразился

06:02

Полузащитник «Арсенала» Дани Себальос рассказал, что у игроков появились признаки симптомов коронавируса после того, как Микель Артета сдал положительный тест, но они не были проверены.

— Однажды утром я проснулся и увидел, что у Артета сдал положительный тест, — цитирует Evening Standard Себальоса. — Команда была помещена на карантин. Были игроки с симптомами, но их не проверяли. Я же делаю все, что в моих силах. Трудно быть вдали от семьи. В Англии вы можете спокойно ходить по улице и заниматься физическими упражнениями один раз в день.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 27 на 28 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 3 058 089 человек. Умерших — 211 147, выздоровевших — 919 669.

По данным Роспотребнадзора по состоянию на 27 апреля, в России диагностировано 87 147 случаев заболевания COVID-19. 7 346 человек вылечились, 795 пациентов скончались.

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Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




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