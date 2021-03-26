Игрока «Вест Хэма» могут наказать за расистский твит девятилетней давности
Футбольная ассоциация Англии изучает ситуацию с нападающим «Вест Хэма» Джарродом Боуэном, сообщает 26 марта Sky Sports. Футболист в 2012 году написал в Twitter сообщение, употребив расистское оскорбление. Тогда ему было 15 лет.
Сам Боуэн уже извинился за свое поведение. «В 2012 году, когда я был 15-летним ребенком, я опубликовал оскорбительный и незрелый твит, — сказал он. — Я хочу извиниться за неприемлемое содержание этого поста, особенно перед всеми, кто связан с «Вест Хэмом». Это не тот пример, который я хочу подавать, и он определенно не отражает моих ценностей и принципов».
Ранее форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани был дисквалифицирован на три матча и получил штраф в 100 тысяч фунтов за сообщение в Instagram, которые сочли расистским. Отвечая на поздравления одного из пользователей, он написал «Gracias, negrito», что можно перевести как «Спасибо, черный». Пока нет информации о том, какое наказание грозит Боуэну.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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