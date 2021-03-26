Моуринью рассказал, как относится к критике
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал о свое реакции на критику.
«Не думаю, что кто-либо может обсуждать астрофизику с сотрудниками NASA, но все в мире уверены, что они способны обсуждать футбол с одним из видных тренеров. В этом вся прелесть футбола. Но я привык к этому, нормально отношусь к критике», — цитирует Моуринью Football Daily.
После 29 туров АПЛ «Тоттенхэм» занимает 6-е место в турнирной таблице.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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