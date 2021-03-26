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Моуринью рассказал, как относится к критике

19:33
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал о свое реакции на критику.

«Не думаю, что кто-либо может обсуждать астрофизику с сотрудниками NASA, но все в мире уверены, что они способны обсуждать футбол с одним из видных тренеров. В этом вся прелесть футбола. Но я привык к этому, нормально отношусь к критике», — цитирует Моуринью Football Daily.

После 29 туров АПЛ «Тоттенхэм» занимает 6-е место в турнирной таблице.

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