Возобновивший карьеру 43-летний Рой Кэрролл рассказал о борьбе с депрессией и алкоголизмом

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Рой Кэрролл рассказал, почему принял решение возобновить карьеру в 43 года. Голкипер ушел из футбола в 2019 году в 41 год, но в феврале вернулся на поле в клубе премьер-лиги Северной Ирландии «Даннэгон».

«Локдаун мне дался очень тяжело, — цитирует Daily Mail Кэрролла. — Неважно, насколько вы сильны, это выбивает из колеи. Мне пришлось очень трудно, я не знал, что делать, и тогда на меня вышел «Дангэннон». Я не думал, что вернусь к игре после такого долгого отсутствия.

В июне будет 10 лет, как я бросил пить. Раньше у меня были проблемы с депрессией и алкоголем. Это может случиться с любым человеком: дома нет ничего, кроме нескольких банок пива. А во время локдауна это может усилиться.

Для меня алкоголь был избавлением от депрессии. Я напивался и забывал обо всем. На следующий день становилось хуже, и я снова напивался. Я пошел в реабилитационный центр, потому что этого хотели другие. Я не видел, чтобы со мной было что-то не так.

Если бы я не остановился, меня бы не было сейчас в живых, мое тело бы не выдержало. Сейчас мне больше не интересен алкоголь. Первые 4-5 лет были очень трудными, но сейчас мне это не нужно".

С момента возвращения Кэрролл провел все 10 матчей в составе «Даннэгона», пропустив 17 мячей.