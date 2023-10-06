Игрок «Тоттенхэма» Соломон перенес операцию и пропустит 2-3 месяца

Вингер «Тоттенхэма» Манор Соломон 6 октября перенес операцию по поводу мениска на правом колене, сообщает пресс-служба клуба.

По информации журналиста Фабрицио Романо, футболист выбыл из строя на 2-3 месяца.

В текущем сезоне 24-летний Соломон провел 5 матчей в АПЛ, в которых отметился 2 результативными передачами.

«Тоттенхэм» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 17 очков в 7 турах.