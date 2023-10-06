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Форвард «Манчестер Сити» Холанн: «Люди больше шокированы, когда я не забиваю, чем когда забиваю»

Алина Савинова
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн согласен с тем, что фанаты привыкли к его регулярным голам и удивляются, когда он не забивает.

«Все привыкли к моим голам? Так и есть, и это положительный момент: люди больше шокированы, когда я не забиваю, чем когда забиваю. Когда я не забиваю, норвежские СМИ выпускают материалы с заголовками типа «Нет гола!» Это действительно так. Но я ни на что не жалуюсь, ведь подписал контракт с «Манчестер Сити» именно для того, чтобы забивать голы. Это и ожидалось. Я все еще тот, кто собирается поражать ворота соперников», — цитирует Холанна The Telegraph.

В этом сезоне Холанн провел 11 матчей за «горожан» во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи. В минувшем сезоне на его счету 52 забитых мяча и 9 голевых передач в 53 играх.

6 октября стало известно, что «Манчестер Сити» рассматривает возможность продления контракта с 23-летним норвежским игроком как минимум до 2028 года. Текущее соглашение Холанна с клубом рассчитано до июня 2027-го.

Источник: https://www.telegraph.co.uk/football/2023/10/06/erling-haaland-interview-manchester-city-guardiola/
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 7 6 0 1 17-5 18
2
 Тоттенхэм 7 5 2 0 17-8 17
3
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
4
 Ливерпуль 7 5 1 1 16-7 16
5
 Астон Вилла 7 5 0 2 18-11 15
6
 Брайтон 7 5 0 2 19-14 15
7
 Вест Хэм 7 4 1 2 13-10 13
8
 Ньюкасл 7 4 0 3 18-7 12
9
 Кр. Пэлас 7 3 2 2 7-7 11
10
 МЮ 7 3 0 4 7-11 9
11
 Челси 7 2 2 3 7-6 8
12
 Нот. Форест 7 2 2 3 8-10 8
13
 Фулхэм 7 2 2 3 5-12 8
14
 Брентфорд 7 1 4 2 10-10 7
15
 Вулверхэмптон 7 2 1 4 8-13 7
16
 Эвертон 7 1 1 5 6-12 4
17
 Лутон Таун 7 1 1 5 6-14 4
18
 Бернли 7 1 1 5 6-16 4
19
 Борнмут 7 0 3 4 5-15 3
20
 Шеффилд Юн. 7 0 1 6 5-19 1
Результаты / календарь
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38 тур
7.10 14:30
Лутон Таун – Тоттенхэм
 - : -
7.10 17:00
Бернли – Челси
 - : -
7.10 17:00
Эвертон – Борнмут
 - : -
7.10 17:00
Фулхэм – Шеффилд Юн.
 - : -
7.10 17:00
МЮ – Брентфорд
 - : -
7.10 19:30
Кр. Пэлас – Нот. Форест
 - : -
8.10 16:00
Брайтон – Ливерпуль
 - : -
8.10 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
8.10 16:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 - : -
8.10 18:30
Арсенал – Ман. Сити
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 8
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 5
П
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 4
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 4
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 7 1 3
Родри

Родри

Манчестер Сити

 6 1 2
Виргил ван Дейк

Виргил ван Дейк

Ливерпуль

 5 1 1
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