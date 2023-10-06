Форвард «Манчестер Сити» Холанн: «Люди больше шокированы, когда я не забиваю, чем когда забиваю»
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн согласен с тем, что фанаты привыкли к его регулярным голам и удивляются, когда он не забивает.
«Все привыкли к моим голам? Так и есть, и это положительный момент: люди больше шокированы, когда я не забиваю, чем когда забиваю. Когда я не забиваю, норвежские СМИ выпускают материалы с заголовками типа «Нет гола!» Это действительно так. Но я ни на что не жалуюсь, ведь подписал контракт с «Манчестер Сити» именно для того, чтобы забивать голы. Это и ожидалось. Я все еще тот, кто собирается поражать ворота соперников», — цитирует Холанна The Telegraph.
В этом сезоне Холанн провел 11 матчей за «горожан» во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи. В минувшем сезоне на его счету 52 забитых мяча и 9 голевых передач в 53 играх.
6 октября стало известно, что «Манчестер Сити» рассматривает возможность продления контракта с 23-летним норвежским игроком как минимум до 2028 года. Текущее соглашение Холанна с клубом рассчитано до июня 2027-го.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|7
|6
|0
|1
|17-5
|18
|
2
|Тоттенхэм
|7
|5
|2
|0
|17-8
|17
|
3
|Арсенал
|7
|5
|2
|0
|15-6
|17
|
4
|Ливерпуль
|7
|5
|1
|1
|16-7
|16
|
5
|Астон Вилла
|7
|5
|0
|2
|18-11
|15
|
6
|Брайтон
|7
|5
|0
|2
|19-14
|15
|
7
|Вест Хэм
|7
|4
|1
|2
|13-10
|13
|
8
|Ньюкасл
|7
|4
|0
|3
|18-7
|12
|
9
|Кр. Пэлас
|7
|3
|2
|2
|7-7
|11
|
10
|МЮ
|7
|3
|0
|4
|7-11
|9
|
11
|Челси
|7
|2
|2
|3
|7-6
|8
|
12
|Нот. Форест
|7
|2
|2
|3
|8-10
|8
|
13
|Фулхэм
|7
|2
|2
|3
|5-12
|8
|
14
|Брентфорд
|7
|1
|4
|2
|10-10
|7
|
15
|Вулверхэмптон
|7
|2
|1
|4
|8-13
|7
|
16
|Эвертон
|7
|1
|1
|5
|6-12
|4
|
17
|Лутон Таун
|7
|1
|1
|5
|6-14
|4
|
18
|Бернли
|7
|1
|1
|5
|6-16
|4
|
19
|Борнмут
|7
|0
|3
|4
|5-15
|3
|
20
|Шеффилд Юн.
|7
|0
|1
|6
|5-19
|1
|7.10
|14:30
|
Лутон Таун – Тоттенхэм
|- : -
|7.10
|17:00
|
Бернли – Челси
|- : -
|7.10
|17:00
|
Эвертон – Борнмут
|- : -
|7.10
|17:00
|
Фулхэм – Шеффилд Юн.
|- : -
|7.10
|17:00
|
МЮ – Брентфорд
|- : -
|7.10
|19:30
|
Кр. Пэлас – Нот. Форест
|- : -
|8.10
|16:00
|
Брайтон – Ливерпуль
|- : -
|8.10
|16:00
|
Вест Хэм – Ньюкасл
|- : -
|8.10
|16:00
|
Вулверхэмптон – Астон Вилла
|- : -
|8.10
|18:30
|
Арсенал – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|8
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|6
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм Юнайтед
|5
|П
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|4
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|4
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|7
|1
|3
|
|
Родри
Манчестер Сити
|6
|1
|2
|
|
Виргил ван Дейк
Ливерпуль
|5
|1
|1