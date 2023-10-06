Форвард «Манчестер Сити» Холанн: «Люди больше шокированы, когда я не забиваю, чем когда забиваю»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн согласен с тем, что фанаты привыкли к его регулярным голам и удивляются, когда он не забивает.

«Все привыкли к моим голам? Так и есть, и это положительный момент: люди больше шокированы, когда я не забиваю, чем когда забиваю. Когда я не забиваю, норвежские СМИ выпускают материалы с заголовками типа «Нет гола!» Это действительно так. Но я ни на что не жалуюсь, ведь подписал контракт с «Манчестер Сити» именно для того, чтобы забивать голы. Это и ожидалось. Я все еще тот, кто собирается поражать ворота соперников», — цитирует Холанна The Telegraph.

В этом сезоне Холанн провел 11 матчей за «горожан» во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи. В минувшем сезоне на его счету 52 забитых мяча и 9 голевых передач в 53 играх.

6 октября стало известно, что «Манчестер Сити» рассматривает возможность продления контракта с 23-летним норвежским игроком как минимум до 2028 года. Текущее соглашение Холанна с клубом рассчитано до июня 2027-го.