Хойлунд стал самым молодым игроком «Манчестер Юнайтед», забившим в четырех матчах АПЛ подряд

Форвард «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд отметился голом в матче 23-го тура АПЛ с «Вест Хэмом», который проходит 4 февраля.

Как отмечает Opta Sports, датский нападающий стал самым молодым игроком в истории клуба из Траффорда, забившим в четырех матчах чемпионата Англии подряд. Ранее он забивал в играх с «Астон Виллой» (3:2), «Тоттенхэмом» (2:2) и «Вулверхэмптоном» (4:3).

Кроме этого, Хойлунд установил это достижение в свой день рождения. Сегодня ему исполнился 21 год.

Хойлунд выступает за «красных дьяволов» с лета 2023 года. Его контракт с английской командой рассчитан до 2028 года.