«Арсенал» на своем поле примет «Ливерпуль» в 23-м туре чемпионата Англии 4 февраля, в воскресенье. Игра состоится на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. За ключевыми событиями противостояния «Арсенал» — «Ливерпуль» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной видеотрансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в тематических пабликах социальной сети «ВКонтакте».

Лондонский клуб с 46 очками занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ, красные лидируют, в их активе — 51 балл.

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