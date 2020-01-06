Хосеп Гвардьола: «Чувствую, что «МЮ» начал играть так, как хочет Сульшер»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола подчеркнул важность предстоящего полуфинала Кубка лиги с «Манчестер Юнайтед». По его словам, для болельщиков это дерби очень важно.

— Я здесь не так давно, чтобы узнать, что такое противостояние с «Ливерпулем», но я точно знаю, что значит игра с «МЮ», — цитирует Sky Sports Гвардьолу. — В Англии много топ-команд. Их не две, как в других странах. Дерби в городе играет важнейшую роль для наших болельщиков. Но важны и другие команды в лиге.

Мы начинаем видеть, чего Сульшер хочет от «МЮ». Он проиграл «Арсеналу», но четко видна идея. Нельзя просто взять большую команду и справиться с ней легко, когда требуется победа в каждой встрече. Каждому тренеру нужно время. Чувствую, что «Юнайтед» начал играть так, как хочет Сульшер.