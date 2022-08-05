Гвардиола про адаптацию Холанна: «Манчестер Сити» не собирается выигрывать или проигрывать для Эрлина»

Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» не собирается выигрывать или проигрывать для Холанна

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что адаптация нападающего Хулиана Альвареса и форварда Эрлина Холанна важна для команды.

«Очень важно, чтобы они хорошо адаптировались к команде. Я не знаю, сколько голов забьет Холанн, мне все равно. Мы не собираемся выигрывать для Эрлина или проигрывать для него, «Манчестер Сити» должен быть собой», — приводит Marca слова Гвардиолы.

«Горожане» купили 22-летнего Альвареса у «Ривер Плейт» в феврале 2022 года, однако игрок выступал за аргентинскую команду до июля на правах аренды.

22-летний Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» этим летом. Норвежец выступал за немецкую команду с января 2020 года, на его счету 86 голов и 23 результативные передачи в 89 матчах за «черно-желтых».