Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 13:20

Гвардиола про адаптацию Холанна: «Манчестер Сити» не собирается выигрывать или проигрывать для Эрлина»

Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» не собирается выигрывать или проигрывать для Холанна
Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что адаптация нападающего Хулиана Альвареса и форварда Эрлина Холанна важна для команды.

«Очень важно, чтобы они хорошо адаптировались к команде. Я не знаю, сколько голов забьет Холанн, мне все равно. Мы не собираемся выигрывать для Эрлина или проигрывать для него, «Манчестер Сити» должен быть собой», — приводит Marca слова Гвардиолы.

«Горожане» купили 22-летнего Альвареса у «Ривер Плейт» в феврале 2022 года, однако игрок выступал за аргентинскую команду до июля на правах аренды.

22-летний Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» этим летом. Норвежец выступал за немецкую команду с января 2020 года, на его счету 86 голов и 23 результативные передачи в 89 матчах за «черно-желтых».

Источник: https://www.marca.com/futbol/premier-league/2022/08/05/62ecd6c3ca474136338b457c.html
Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Какие продукты необходимо употреблять при дефиците витамина В12
Большунов рыбачит, Нагорный гребет, Рылов уходит от тренера. Чем занимаются наши звезды спорта, пока им запрещено выступать в мире
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алонсо близок к переходу из «Челси» в «Барселону». Клубы ждут разрешения Тухеля на трансфер

Клопп сомневается, что клуб осуществит новые подписания этим летом
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
19
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
20
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 - : -
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости