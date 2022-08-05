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Алонсо близок к переходу из «Челси» в «Барселону». Клубы ждут разрешения Тухеля на трансфер

Защитник «Челси» Алонсо близок к переходу в «Барселону»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Защитник «Челси» Маркос Алонсо близок к переходу в «Барселону», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, переговоры между клубами о переходе 31-летнего испанца идут хорошо. Стороны уверены, что сделка будет закрыта.

Отмечается, что клубы и защитник ждут разрешения главного тренера «Челси» Томаса Тухеля на трансфер.

При этом условия личного контракта каталонский клуб и Алонсо согласовали еще несколько месяцев назад.

В прошедшем сезоне Алонсо забил пять мячей и отдал шесть результативных передач в 46 матчах за лондонцев во всех турнирах. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1555471922632089600
Маркос Алонсо
Футбол
ФК Барселона
ФК Челси
Томас Тухель
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