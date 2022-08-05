Алонсо близок к переходу из «Челси» в «Барселону». Клубы ждут разрешения Тухеля на трансфер
Защитник «Челси» Алонсо близок к переходу в «Барселону»
Защитник «Челси» Маркос Алонсо близок к переходу в «Барселону», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, переговоры между клубами о переходе 31-летнего испанца идут хорошо. Стороны уверены, что сделка будет закрыта.
Отмечается, что клубы и защитник ждут разрешения главного тренера «Челси» Томаса Тухеля на трансфер.
При этом условия личного контракта каталонский клуб и Алонсо согласовали еще несколько месяцев назад.
В прошедшем сезоне Алонсо забил пять мячей и отдал шесть результативных передач в 46 матчах за лондонцев во всех турнирах. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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|0
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|0
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14
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
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Эвертон – Челси
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Лестер – Брентфорд
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МЮ – Брайтон
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