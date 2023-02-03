Гвардиола: «Это не мое дело, что делает «Челси». Когда у тебя нет хороших игроков, приходится тратить»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу приобретений «Челси» в зимнее трансферное окно.

«Это не мое дело. Это сюрприз, потому что это не клуб, которым владеет целое государство. Мы завоевали 11 трофеев за последние пять лет, включая четыре титула премьер-лиги, будучи пятой или шестой по тратам командой в лиге. Это не мое дело, что делает «Челси». Мы знаем, что нужно делать нам. Когда у тебя нет хороших игроков, приходится тратить. По поводу рынка сейчас я могу сказать «вау». Но это не мое дело. Есть правила, и я не забыл, что восемь или девять команд написали письмо, чтобы нас исключили из Лиги Чемпионов. Хотя мы пятые по тратам», — приводит слова Гвардиолы Evening Standard.

«Челси» потратил в зимнее трансферное окно 392,5 миллиона евро.

Переход полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса в лондонскую команду стала самой дорогой в истории английского футбола. Аргентинца подписали за 121 миллион евро.

«Челси» идет на 10-й строчке в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 29 очков.