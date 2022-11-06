Холанн повторил достижение Суареса по голам в АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн повторил достижение экс-нападающего «Ливерпуля» Луиса Суареса по забитым голам в АПЛ.

Норвежский форвард забил 16 голов за последние 10 матчей «Манчестер Сити». Столько же забивал уругвайский нападающий за «Ливерпуль» в 2013 году, сообщает пресс-служба АПЛ.

35-летний игрок выступал за «Ливерпуль» с 2011 по 2014 год. За 133 матча форвард забил 82 гола и отдал 47 голевых передач.

22-летний норвежец перешел в «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно из дортмундской «Боруссии». За 17 матчей форвард забил 23 гола и отдал три голевые передачи во всех турнирах.