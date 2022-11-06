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Сегодня, 11:40

Юнус Муса не против возвращения в «Арсенал»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Валенсии» Юнус Муса признался, что он не против вернуться в бывший клуб «Арсенал».

19-летний футболист является воспитанником лондонского клуба. Летом 2019 года он отказался подписывать контракт с «Арсеналом» и заключил соглашение с испанским клубом.

«Никогда не знаешь, что будет дальше. Я прекрасно провел время в «Арсенале», развиваясь там, у меня до сих пор там друзья, тренеры были замечательные, да и вообще быть игроком «Арсенала» — это здорово. Мне нравилось играть за «Арсенал». Я ничего не имею против клуба, и если однажды окажется, что пришло время вернуться, значит, я это сделаю. На данный момент я очень счастлив в «Валенсии», — приводит слова Мусы Goal.

В текущем сезоне полузащитник сыграл за «Валенсию» 9 матчей в ла лиге и отдал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

Источник: https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/blt3648ec8937d15512

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П2

19%

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Интер

ТБ 2.5

28%

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2.30
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

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2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

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1.83
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 13 10 2 1 39-12 32
2
 Арсенал 12 10 1 1 30-11 31
3
 Тоттенхэм 13 8 2 3 26-16 26
4
 Ньюкасл 13 6 6 1 24-10 24
5
 МЮ 12 7 2 3 17-16 23
6
 Брайтон 13 6 3 4 22-17 21
7
 Челси 12 6 3 3 17-15 21
8
 Фулхэм 14 5 4 5 23-24 19
9
 Кр. Пэлас 12 4 4 4 13-16 16
10
 Брентфорд 14 3 7 4 21-24 16
11
 Ливерпуль 12 4 4 4 23-15 16
12
 Лидс 13 4 3 6 19-22 15
13
 Лестер 14 4 2 8 23-25 14
14
 Эвертон 14 3 5 6 11-14 14
15
 Вест Хэм 13 4 2 7 11-13 14
16
 Борнмут 14 3 4 7 15-32 13
17
 Астон Вилла 13 3 3 7 11-20 12
18
 Саутгемптон 13 3 3 7 11-20 12
19
 Вулверхэмптон 14 2 4 8 8-22 10
20
 Нот. Форест 14 2 4 8 10-30 10
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5.11 18:00
Нот. Форест – Брентфорд
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Вулверхэмптон – Брайтон
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Эвертон – Лестер
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