Юнус Муса не против возвращения в «Арсенал»

Полузащитник «Валенсии» Юнус Муса признался, что он не против вернуться в бывший клуб «Арсенал».

19-летний футболист является воспитанником лондонского клуба. Летом 2019 года он отказался подписывать контракт с «Арсеналом» и заключил соглашение с испанским клубом.

«Никогда не знаешь, что будет дальше. Я прекрасно провел время в «Арсенале», развиваясь там, у меня до сих пор там друзья, тренеры были замечательные, да и вообще быть игроком «Арсенала» — это здорово. Мне нравилось играть за «Арсенал». Я ничего не имею против клуба, и если однажды окажется, что пришло время вернуться, значит, я это сделаю. На данный момент я очень счастлив в «Валенсии», — приводит слова Мусы Goal.

В текущем сезоне полузащитник сыграл за «Валенсию» 9 матчей в ла лиге и отдал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.