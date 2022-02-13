Хаверц: «Я нервничал, когда подошел бить пенальти в дополнительное время финала клубного ЧМ»

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц подвел итоги финала клубного чемпионата мира против «Палмейраса» (2:1 д.в.). Немец забил победный мяч, реализовав пенальти.

«Это потрясающе! После завоевания Лиги чемпионов мы стали чемпионами мира. Звучит здорово! Должен быть честен, я нервничал, когда подошел к точке в дополнительное время. Это большой пенальти. Просто сумасшествие. Хорошо, что мне удалось сохранить спокойствие. Сейчас я очень счастлив.

Я был третьим в списке исполнителей пенальти, но остался на поле один. Мои партнеры по команде оказали мне доверие. В детстве я всегда мечтал об этом. Это потрясающее чувство для меня», — приводит слова Хаверца Goal.

«Челси» выиграл турнир впервые в своей истории. В 2012 году команда дошла до финала, где уступила «Коринтиансу» (0:1). Лидером по количеству побед на клубном чемпионате мира является «Реал» (четыре). Трижды турнир выигрывала «Барселона», дважды — «Коринтианс» и «Бавария».