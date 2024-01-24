Хабиб Нурмагомедов опубликовал совместное фото с Эрлином Холанном: «Зверь»
Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в социальных сетях поделился фотографией с нападающим «Манчестер Сити» Эрлином Холанном.
«Зверь» — подписал фотографию Нурмагомедов.
23 января сообщалось, что боец передал футболисту подарок от российского блогера Хасбуллы Магомедова, известного как Хасбик.
23-летний норвежец выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. В текущем сезоне он провел за «горожан» 22 матча, забил 19 мячей и отдал 5 голевых передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|21
|14
|6
|1
|47-18
|48
|
2
|Ман. Сити
|20
|13
|4
|3
|48-23
|43
|
3
|Арсенал
|21
|13
|4
|4
|42-20
|43
|
4
|Астон Вилла
|21
|13
|4
|4
|43-27
|43
|
5
|Тоттенхэм
|21
|12
|4
|5
|44-31
|40
|
6
|Вест Хэм
|21
|10
|5
|6
|35-32
|35
|
7
|Брайтон
|21
|8
|8
|5
|38-33
|32
|
8
|МЮ
|21
|10
|2
|9
|24-29
|32
|
9
|Челси
|21
|9
|4
|8
|35-31
|31
|
10
|Ньюкасл
|21
|9
|2
|10
|41-32
|29
|
11
|Вулверхэмптон
|21
|8
|5
|8
|30-31
|29
|
12
|Борнмут
|20
|7
|4
|9
|28-39
|25
|
13
|Фулхэм
|21
|7
|3
|11
|28-36
|24
|
14
|Брентфорд
|20
|6
|4
|10
|29-33
|22
|
15
|Кр. Пэлас
|21
|5
|6
|10
|22-34
|21
|
16
|Нот. Форест
|21
|5
|5
|11
|26-38
|20
|
17
|Эвертон
|21
|8
|3
|10
|24-28
|17
|
18
|Лутон Таун
|20
|4
|4
|12
|24-38
|16
|
19
|Бернли
|21
|3
|3
|15
|21-42
|12
|
20
|Шеффилд Юн.
|21
|2
|4
|15
|17-51
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|30.01
|22:30
|
Нот. Форест – Арсенал
|- : -
|30.01
|22:45
|
Фулхэм – Эвертон
|- : -
|30.01
|22:45
|
Лутон Таун – Брайтон
|- : -
|30.01
|23:00
|
Кр. Пэлас – Шеффилд Юн.
|- : -
|30.01
|23:15
|
Астон Вилла – Ньюкасл
|- : -
|31.01
|22:30
|
Тоттенхэм – Брентфорд
|- : -
|31.01
|22:30
|
Ман. Сити – Бернли
|- : -
|31.01
|23:15
|
Ливерпуль – Челси
|- : -
|1.02
|22:30
|
Вест Хэм – Борнмут
|- : -
|1.02
|23:15
|
Вулверхэмптон – МЮ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|14
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|12
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|8
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|15
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|17
|1
|7
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|17
|1
|6
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