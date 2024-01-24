Хабиб Нурмагомедов опубликовал совместное фото с Эрлином Холанном: «Зверь»

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в социальных сетях поделился фотографией с нападающим «Манчестер Сити» Эрлином Холанном.

«Зверь» — подписал фотографию Нурмагомедов.

23 января сообщалось, что боец передал футболисту подарок от российского блогера Хасбуллы Магомедова, известного как Хасбик.

23-летний норвежец выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. В текущем сезоне он провел за «горожан» 22 матча, забил 19 мячей и отдал 5 голевых передач.