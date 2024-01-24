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Почеттино — о выходе «Челси» в финал Кубка лиги: «Я отчаянно хочу выиграть трофей»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино подвел итоги ответного матча против «Мидлсбро» (6:1) в полуфинале Кубка английской лиги.

В первом матче «Челси» уступил (0:1). По итогам двух встреч лондонцы вышли в финал Кубка лиги.

«Это потрясающее достижение, и это было нашей целью с самого начала. Без выступления в еврокубках, с построением команды практически с нуля, нашей целью было оказаться на «Уэмбли» в феврале — и эта работа выполнена.

Теперь мы можем выиграть финал, но, похоже, это не так важно, ведь «Челси» вот-вот выиграет АПЛ и Лигу чемпионов. Я думаю нам нужно начать осознавать и отдавать должное команде. Это очень важно для клуба, для нас и для процесса построения новой команды.

Да, я отчаянно хочу выиграть трофей. В Париже мы выиграли три трофея, хотим победить и здесь. Я, конечно, отчаянно хочу выиграть трофей. Это будет в заголовках», — приводит слова Почеттино Football.London.

Соперником «Челси» по финалу турнира станет победитель противостояния «Ливерпуль» — «Фулхэм». Мерсисайдцы выиграли в первом матче (2:1).

Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Мидлсбро
ФК Челси
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«Челси» разгромил «Мидлсбро» и вышел в финал Кубка лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 21 14 6 1 47-18 48
2
 Ман. Сити 20 13 4 3 48-23 43
3
 Арсенал 21 13 4 4 42-20 43
4
 Астон Вилла 21 13 4 4 43-27 43
5
 Тоттенхэм 21 12 4 5 44-31 40
6
 Вест Хэм 21 10 5 6 35-32 35
7
 Брайтон 21 8 8 5 38-33 32
8
 МЮ 21 10 2 9 24-29 32
9
 Челси 21 9 4 8 35-31 31
10
 Ньюкасл 21 9 2 10 41-32 29
11
 Вулверхэмптон 21 8 5 8 30-31 29
12
 Борнмут 20 7 4 9 28-39 25
13
 Фулхэм 21 7 3 11 28-36 24
14
 Брентфорд 20 6 4 10 29-33 22
15
 Кр. Пэлас 21 5 6 10 22-34 21
16
 Нот. Форест 21 5 5 11 26-38 20
17
 Эвертон 21 8 3 10 24-28 17
18
 Лутон Таун 20 4 4 12 24-38 16
19
 Бернли 21 3 3 15 21-42 12
20
 Шеффилд Юн. 21 2 4 15 17-51 10
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30.01 22:30
Нот. Форест – Арсенал
 - : -
30.01 22:45
Фулхэм – Эвертон
 - : -
30.01 22:45
Лутон Таун – Брайтон
 - : -
30.01 23:00
Кр. Пэлас – Шеффилд Юн.
 - : -
30.01 23:15
Астон Вилла – Ньюкасл
 - : -
31.01 22:30
Тоттенхэм – Брентфорд
 - : -
31.01 22:30
Ман. Сити – Бернли
 - : -
31.01 23:15
Ливерпуль – Челси
 - : -
1.02 22:30
Вест Хэм – Борнмут
 - : -
1.02 23:15
Вулверхэмптон – МЮ
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 14
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 12
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 8
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

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Ив Биссума

Ив Биссума

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 15 1 5
Родри

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Манчестер Сити

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Бубакар Камара

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