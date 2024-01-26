Каррагер — об уходе Клоппа: «Что за тренер, что за человек! Юрген, нужно громко хлопнуть дверью!»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился эмоциями от скорого ухода Юргена Клоппа из английского клуба.

«Эта новость стала бы настоящим ударом для клуба в любой момент, когда бы об этом не объявили. Просто я думал, что это произойдет только через несколько лет.

Что за тренер, что за человек! Юрген, нужно громко хлопнуть дверью!» - написал бывший игрок в соцсети.

Сегодня, 26 января, Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона.

56-летний немец возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.