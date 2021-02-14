Гвардьола верит в успех «Ливерпуля»: «Уровень игры все тот же»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола отреагировал на слова Юргена Клоппа, который заявил, что «Ливерпуль» уже не сможет бороться за чемпионский титул в этом сезоне.

«Конечно, они могут сделать это. Это же «Ливерпуль»! Конечно, сейчас они не так убийственны в штрафных, но уровень игры все тот же», — цитирует Гвардиолу Independent.

После матча 24-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Лестер» (1:3) Клопп был очень раздосадован очередной неудачей. Немец признался, что не верит, что его команда способна дальше бороться за чемпионство. В активе «Ливерпуля» 40 очков и 4-е место в таблице. «Манчестер Сити» занимает лидирующую позицию в чемпионате.