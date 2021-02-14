Клопп не сдержал эмоций: «Ливерпуль» потерял чемпионский титул
09:31
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп едва не заплакал после поражения от «Лестера» (1:3) в матче 24-го тура чемпионата Англии.
На послематчевой пресс-конференции немецкому специалисту задали вопрос: «Юрген, теперь вы уступаете чемпионский титул?».
«Да. Не могу поверить в это, но да», — ответил Клопп, с трудом сдерживая слезы и вытирая лицо рукой.
An emotional Jurgen Klopp has conceded the Premier League title ? pic.twitter.com/amxZISu6cl— ESPN FC (@ESPNFC) February 13, 2021
«Ливерпуль» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии-2020/21, на счету команды 40 очков в 24 матчах. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет 13 очков, при этом у «горожан» есть матч в запасе.
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