Клопп не сдержал эмоций: «Ливерпуль» потерял чемпионский титул

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп едва не заплакал после поражения от «Лестера» (1:3) в матче 24-го тура чемпионата Англии.

На послематчевой пресс-конференции немецкому специалисту задали вопрос: «Юрген, теперь вы уступаете чемпионский титул?».

«Да. Не могу поверить в это, но да», — ответил Клопп, с трудом сдерживая слезы и вытирая лицо рукой.

An emotional Jurgen Klopp has conceded the Premier League title ? pic.twitter.com/amxZISu6cl — ESPN FC (@ESPNFC) February 13, 2021

«Ливерпуль» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии-2020/21, на счету команды 40 очков в 24 матчах. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет 13 очков, при этом у «горожан» есть матч в запасе.