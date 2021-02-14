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«Челси» продолжает платить зарплату Лэмпарду

16:01
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«Челси» продолжает платить зарплату бывшему главному тренеру команды Фрэнку Лэмпарду, сообщает Daily Mail.

Специалист получает от «синих» 75 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Лондонцы будут платить зарплату тренеру до июля, если он не возглавит другой клуб к тому времени.

«Челси» отправил в отставку Лэмпарда 25 января. Его место занял Томас Тухель, под руководством которого команда одержала четыре победы в пяти матчах.

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