Артета рассказал, чего не хватает «Арсеналу»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, в чем нужно прибавить игрокам лондонского клуба.

«Нам не хватает беспощадности. В матче с «Астон Виллой» мы забили гол, но не реализовали два хороших момента. Игру против «Вулвз» просто отдали. У нас были возможности усложнить игру. Даже если ошибся, нужно стараться исправить и в штрафной соперника быть безжалостными», — цитирует Артету Sky Sport.

После 23 туров АПЛ «Арсенал» занимает 11-е место в турнирной таблице. Сегодня, 14 февраля, подопечные Артеты встретятся с «Лидсом». Начало — в 19.30 по московскому времени.