Гвардьола подтвердил, что Артета ведет переговоры с «Арсеналом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола подтвердил информацию о том, что его ассистент Микель Артета ведет переговоры о том, чтобы возглавить «Арсенал».

— Он отличный человек, очень трудолюбивый, поэтому он и работает с нами, — цитирует тренера Sky Sports. — Он ведет переговоры с «Арсеналом», поэтому я не знаю, что будет дальше. Другие команды хотят видеть Микеля у себя. Он точно знает, чего хочет, но в любом случае каждое решение — это личный вопрос. Он взрослый человек и знает, что ему нужно. Со мной он был очень честным. Сейчас он часть клуба и остается здесь. Когда у нас будут новости, я узнаю об этом, как и вы. Сейчас он с нами и завтра отправляется с нами на матч. Сегодня он участвовал в тренировке и завтра перед матчем тоже будет готовить тренировку.

37-летний Микель Артета работает в тренерском штабе Хосепа Гвардьолы в «Ман Сити» с 2016 года. Ранее с поста главного тренера был уволен Унаи Эмери. И.о. главного тренера стал Фредди Юнгберг.

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