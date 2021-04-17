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Гвардьола назвал причину поражения «Манчестер Сити» от «Челси» в полуфинале Кубка Англии

23:16
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола прокомментировал поражение от «Челси» (0:1) в полуфинальном матче Кубка Англии.

«Что я могу сказать? У нас было 2,5 дня на то, чтобы успеть восстановиться к игре. Матч был на выезде, мы проехали три часа на поезде с остановкой на час. Все заслужили игровое время, эта команда 4 раза подряд доходила до финала Кубка английской лиги. Нельзя сказать, что нам все равно на Кубок Англии. Нельзя говорить, что мы проиграли, потому что мне или футболистам все равно на этот турнир. Мои ребята бьются в каждом матче, как в последнем. Как им может быть все равно? Мы уважаем Кубок Англии и хотим выиграть его в следующем году», — приводит Goal слова Гвардьолы.

В финале Кубка Англии «Челси» сыграет с победителем пары «Лестер» — «Саутгемптон».

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/dont-say-we-didnt-pay-attention-pep-dismisses-carelessness/1p8acczjlrp4j1p3dxycyq1qth

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