Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии

21:38
Хаким Зиех (слева) и Тимо Вернер. Фото Instagram
Хаким Зиех (слева) и Тимо Вернер. Фото Instagram
Теги:

«Челси» обыграл «Манчестер Сити» в полуфинальном матче Кубка Англии — 1:0.

Единственный мяч забил полузащитник «синих» Хаким Зиех.

В финале «Челси» встретится с победителем матча «Лестер» — «Саутгемптон», который состоится завтра, 18 апреля. Начало встречи — в 20.30 (мск).

Кубок Англии

1/2 финала

«Челси» — «Манчестер Сити» — 1:0 (0:0)

Гол: Зиех, 55.

«Челси»: Аррисабалага, Тиагу Силва (Зума, 88), Аспиликуэта, Рюдигер, Чилвелл, Джеймс, Жоржинью, Канте, Маунт (Пулишич, 70), Вернер (Эмерсон, 79), Зиех (Хаверц, 79).

«Манчестер Сити»: Стеффен, Фернандинью, Ляпорт, Менди, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Де Брейне (Фоуден, 48), Эрнандес, Стерлинг, Габриэл Жезус, Торрес (Гюндоган, 64).

Предупреждения: Джеймс, 34. Фернандинью, 63. Аспиликуэта, 90. Ляпорт, 90+2. Рубен Диаш, 90+5.

Судья: Дин (Англия).

17 апреля. Лондон. Стадион «Уэмбли».

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд