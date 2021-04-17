«Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
«Челси» обыграл «Манчестер Сити» в полуфинальном матче Кубка Англии — 1:0.
Единственный мяч забил полузащитник «синих» Хаким Зиех.
В финале «Челси» встретится с победителем матча «Лестер» — «Саутгемптон», который состоится завтра, 18 апреля. Начало встречи — в 20.30 (мск).
Кубок Англии
1/2 финала
«Челси» — «Манчестер Сити» — 1:0 (0:0)
Гол: Зиех, 55.
«Челси»: Аррисабалага, Тиагу Силва (Зума, 88), Аспиликуэта, Рюдигер, Чилвелл, Джеймс, Жоржинью, Канте, Маунт (Пулишич, 70), Вернер (Эмерсон, 79), Зиех (Хаверц, 79).
«Манчестер Сити»: Стеффен, Фернандинью, Ляпорт, Менди, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Де Брейне (Фоуден, 48), Эрнандес, Стерлинг, Габриэл Жезус, Торрес (Гюндоган, 64).
Предупреждения: Джеймс, 34. Фернандинью, 63. Аспиликуэта, 90. Ляпорт, 90+2. Рубен Диаш, 90+5.
Судья: Дин (Англия).
17 апреля. Лондон. Стадион «Уэмбли».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю