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«Лестер» претендует на форварда «Челси» Абрахама

23:30
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«Лестер» интересуется нападающим «Челси» Тэмми Абрахамом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «лисы» планируют подписать 23-летнего англичанина в летнее трансферное окно. Сообщается, что «Челси» готов отпустить футболиста из команды.

В сезоне-2020/21 Абрахам провел 30 матчей за «Челси», на его счету 12 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

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