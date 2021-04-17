«Лестер» претендует на форварда «Челси» Абрахама
«Лестер» интересуется нападающим «Челси» Тэмми Абрахамом, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, «лисы» планируют подписать 23-летнего англичанина в летнее трансферное окно. Сообщается, что «Челси» готов отпустить футболиста из команды.
Leicester are among the clubs interested in signing Tammy Abraham. He's one of the targets for #LCFC if Chelsea will open to sell him in the summer — Tammy is out of the squad today. ? #CFC #Leicester— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 17, 2021
В сезоне-2020/21 Абрахам провел 30 матчей за «Челси», на его счету 12 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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