Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола ярко высказался о форварде Серхио Агуэро, который летом покинет команду.

«Марадона покорил Италию, Месси — Испанию, а Агуэро — Англию. Их статистика говорит за себя. Когда внутри тебя всегда горит пламя, как у Серхио, ты выигрываешь матчи в одиночку. Агуэро — потрясающий человек. У нас есть еще полтора месяца, чтобы завоевать вместе с ним трофеи и насладиться его голами», — цитирует Гвардьолу ESPN.

Агуэро перешел в «Манчестер Сити» в 2011 году из «Атлетико». Он провел 384 матча в составе «горожан», на его счету 257 голов и 73 результативных передачи. Аргентинский форвард четырежды выигрывал чемпионат Англии вместе с «Манчестер Сити». Агуэро является лучшим бомбардиром в истории английской премьер-лиги среди иностранцев.