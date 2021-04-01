«Шальке» может продать Кабака «Ливерпулю» по сниженной цене из-за финансовых проблем
12:18
«Ливерпуль» может выкупить защитника «Шальке» Озана Кабака по сниженной цене, сообщает Football Insider.
По информации источника, немецкий клуб готов отпустить 21-летнего турка в английский клуб за сумму около 9-10 миллионов фунтов из-за финансовых проблем. Сообщается, что в арендном соглашении между гельзенкирхенцами и мерсисайдцами прописана сумма выкупа в размере 18 миллионов фунтов.
Кабак перешел в «Ливерпуль» на правах аренды в январе 2021 года. Футболист провел 7 матчей за команду и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 22,5 миллиона фунтов.
Дополнительная информация:
https://www.footballinsider247.com/liverpool-negotiate-cut-price-kabak-fee-amid-schalke-chaos/
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