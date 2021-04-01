Артета прокомментировал слухи об уходе Ляказетта из «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал слухи о том, что форвард Александр Ляказетт может покинуть команду этим летом.

В игроке заинтересованы «Атлетико», «Севилья» и «Рома».

«Всегда радуюсь, когда о наших игроках ходят слухи. Это значит, они отлично выступают и привлекают интерес клубов. Ситуацию с контрактом Ляказетта мы рассмотрим летом. Поговорим с ним, предложим будущее. Сейчас футболисты должны сосредоточиться на играх, чтобы приносить максимальную пользу клубу», — цитирует Артету Goal.

Контракт игрока с «Арсеналом» рассчитан до лета 2022 года. В этом сезоне 29-летний француз провел 34 матча, забив 13 голов и сделав 3 результативные передачи.