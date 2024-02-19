Защитник «Манчестер Сити» Уокер уверен в шансах команды на победу в АПЛ

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер рассказал о планах команды в текущем сезоне.

«Мы продолжаем работать, чтобы стать сильнее. Мы еще можем прибавить, несмотря на то что уже многого достигли. Мы голодны до побед и должны быть уверены, что этот настрой сохранится до конца сезона. Это все, чего я хочу как капитан», — цитирует игрока журналист Джо Брэй.