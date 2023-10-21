Гвардиола сказал игрокам «Брайтона», что Де Дзерби будет тренером «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола восхищен своим коллегой Роберто Де Дзерби, который возглавляет «Брайтон».

По информации The Telegraph, в конце мая после игры «Брайтон» — «Ман Сити» (1:1) Гвардиола подошел к игрокам соперника и сказал, что Де Дзерби станет следующим тренером «горожан».

Отмечается, что Гвардиола является поклонником работы итальянского специалиста.

Контракт каталонца с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года. Он возглавляет клуб с 2016 года.

Де Дзерби тренирует «Брайтон» с 2022 года. До этого он возглавлял «Шахтер» в сезоне-2021/22.