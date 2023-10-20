Почеттино об Артете: «Он может стать одним из величайших тренеров мира»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился мнением о своем коллеге Микеле Артете, который возглавляет «Арсенал».

Аргентинец и испанец вместе играли за «ПСЖ» в сезоне-2001/02.

«Мы уважительно относимся к «Арсеналу». Отличная команда. Клуб возглавляет Микель Артета, который для меня как часть семьи.

«Арсенал» претендует на победу во всех турнирах — в том числе в АПЛ и Лиге чемпионов. Поэтому меня не удивляет то, что делает Артета. Он великолепен. Он молодой и развивается каждый день. Микель может стать одним из величайших тренеров в мире», — цитирует Почеттино Sky Sports.

Матч «Челси» и «Арсенала» состоится 21 октября. Начало — в 19.30 мск.