Гвардиола рассказал о давлении на тренеров в современном футболе

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что в современном футболе на тренеров оказывается слишком большое давление.

«Требования высоки ко всем тренерам, и каждый справляется с давлением по-своему. У всех бывают взлеты и падения.

В «Сити» я пробыл дольше, чем думал. Руководство клуба знает, когда я устал или нахожусь в нехорошем настроении. Иногда тебе приходится притворяться суперменом и идеалом. А люди сбиты с толку, они думают: «Вау, этот парень идеален!» — цитирует Гвардиолу Goal.com.

«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 62 очка. Сегодня, 10 марта, «горожане» сыграют с «Ливерпулем» в матче 28-го тура.