«Оренбург» на своем поле стадиона «Газовик» примет калининградскую «Балтику» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу 10 марта. Игра начнется в 14.00 по московскому времени.

Посмотреть бесплатно видеотрансляцию поединка «Оренбург» — «Балтика» можно будет в прямом эфире на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало — в 13.45 мск. Игру также покажут на телеканале «Матч Премьер» всем зрителям с подпиской с 13.50.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Оренбурга» и «Балтики» можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Оренбург» под руководством Давида Деограсии набрал 16 очков и находится на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» главного тренера Сергея Игнашевича идет на 15-й позиции с 14 баллами.

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