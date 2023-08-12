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Сегодня, 08:21

Гвардиола рассказал, о чем говорил с Холанном после первого тайма матча с «Бернли»

Мария Гусева
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал подробности эмоционального разговора с форвардом Эрлином Холанном после первого тайма матча 1-го тура АПЛ против «Бернли» (3:0).

Сразу после свистка на перерыв специалист подбежал к 23-летнему норвежцу и начал его отчитывать. Увидев оператора, тренер подошел к нему и отпихнул камеру в другую сторону.

«Это был не конфликт. Это совет, чтобы делать именно то, что нам нужно. Холанн хочет, чтобы мяч доставался ему все время, — цитирует Goal Гвардиолу. — Он говорил: «Дайте мне мяч сзади, и я сделаю это». Но когда до конца тайма остается две-три минуты... Ковачич и Родри из-за этого потеряли мяч. Тогда Бернарду Силва был прав, не отдав ему пас. Холанн забил два гола, я думаю, что он счастлив».

19 августа «Манчестер Сити» сыграет с «Ньюкаслом», «Бернли» встретится с «Астон Виллой».

Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Бернли
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 1 1 0 0 3-0 3
2
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
4
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
5
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
6
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
7
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
8
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
10
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
12
 Лутон Таун 0 0 0 0 0-0 0
13
 Шеффилд Юн. 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
15
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
16
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
17
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
19
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
20
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
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11.08 22:00
Бернли – Ман. Сити
 0 : 3
12.08 14:30
Арсенал – Нот. Форест
 - : -
12.08 17:00
Борнмут – Вест Хэм
 - : -
12.08 17:00
Брайтон – Лутон Таун
 - : -
12.08 17:00
Эвертон – Фулхэм
 - : -
12.08 17:00
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
 - : -
12.08 19:30
Ньюкасл – Астон Вилла
 - : -
13.08 16:00
Брентфорд – Тоттенхэм
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Челси – Ливерпуль
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

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 2
Родри

Родри

Манчестер Сити

 1
П
Хулиан Альварес

Хулиан Альварес

Манчестер Сити

 1
Родри

Родри

Манчестер Сити

 1
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Анасс Зарури

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