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Сегодня, 09:49

Холанн рассказал, почему Гвардиола разозлился на него

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Хосеп Гвардиола и Эрлин Холанн.
Фото Reuters

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн высказался о конфликте с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.

«Хорошо начинать с победы после нескольких месяцев отсутствия. Нас сильно запрессинговали, но мы находимся в начальной фазе этого сезона, и мы постараемся не напрягаться и сосредоточиться лишь на себе. Мне просто нужно продолжать работать, отдыхать и не думать слишком много о негативных вещах. Это важная составляющая успеха. Ссора с Гвардиолой произошла из-за последнего действия, когда Бернарду не отдал мне пас, — Пеп был немного зол на меня из-за моих просьб о пасе. Все видят, что я развиваю свою игру. Я стараюсь изо всех сил каждый день — работать с Пепом одно удовольствие, я не знаю, есть ли кто-то лучше него для молодого игрока. Но я еще молод, не забывайте. Я просто наслаждаюсь хаосом вокруг меня и играю на поле», — приводит слова Холанна Sky Sports.

Сразу после свистка на перерыв Гвардиола подбежал к 23-летнему норвежцу и начал его отчитывать. Увидев оператора, тренер подошел к нему и отпихнул камеру в другую сторону.

Матч первого тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Бернли» завершился со счетом 3:0. 23-летний футболист в этой встрече забил два мяча.

Источник: https://www.skysports.com/manchester-city
Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
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Гвардиола рассказал, о чем говорил с Холанном после первого тайма матча с «Бернли»
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 1 1 0 0 3-0 3
2
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
4
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
5
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
6
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
7
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
8
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
10
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
12
 Лутон Таун 0 0 0 0 0-0 0
13
 Шеффилд Юн. 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
15
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
16
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
17
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
19
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
20
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
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11.08 22:00
Бернли – Ман. Сити
 0 : 3
12.08 14:30
Арсенал – Нот. Форест
 - : -
12.08 17:00
Борнмут – Вест Хэм
 - : -
12.08 17:00
Брайтон – Лутон Таун
 - : -
12.08 17:00
Эвертон – Фулхэм
 - : -
12.08 17:00
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
 - : -
12.08 19:30
Ньюкасл – Астон Вилла
 - : -
13.08 16:00
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