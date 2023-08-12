Холанн рассказал, почему Гвардиола разозлился на него
Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн высказался о конфликте с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.
«Хорошо начинать с победы после нескольких месяцев отсутствия. Нас сильно запрессинговали, но мы находимся в начальной фазе этого сезона, и мы постараемся не напрягаться и сосредоточиться лишь на себе. Мне просто нужно продолжать работать, отдыхать и не думать слишком много о негативных вещах. Это важная составляющая успеха. Ссора с Гвардиолой произошла из-за последнего действия, когда Бернарду не отдал мне пас, — Пеп был немного зол на меня из-за моих просьб о пасе. Все видят, что я развиваю свою игру. Я стараюсь изо всех сил каждый день — работать с Пепом одно удовольствие, я не знаю, есть ли кто-то лучше него для молодого игрока. Но я еще молод, не забывайте. Я просто наслаждаюсь хаосом вокруг меня и играю на поле», — приводит слова Холанна Sky Sports.
Сразу после свистка на перерыв Гвардиола подбежал к 23-летнему норвежцу и начал его отчитывать. Увидев оператора, тренер подошел к нему и отпихнул камеру в другую сторону.
Матч первого тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Бернли» завершился со счетом 3:0. 23-летний футболист в этой встрече забил два мяча.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
2
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Бернли
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|11.08
|22:00
|
Бернли – Ман. Сити
|0 : 3
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|2
|
|
Родри
Манчестер Сити
|1
|П
|
|
Хулиан Альварес
Манчестер Сити
|1
|
|
Родри
Манчестер Сити
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Анасс Зарури
Бернли
|1
|1
|0