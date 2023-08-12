Холанн рассказал, почему Гвардиола разозлился на него

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн высказался о конфликте с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.

«Хорошо начинать с победы после нескольких месяцев отсутствия. Нас сильно запрессинговали, но мы находимся в начальной фазе этого сезона, и мы постараемся не напрягаться и сосредоточиться лишь на себе. Мне просто нужно продолжать работать, отдыхать и не думать слишком много о негативных вещах. Это важная составляющая успеха. Ссора с Гвардиолой произошла из-за последнего действия, когда Бернарду не отдал мне пас, — Пеп был немного зол на меня из-за моих просьб о пасе. Все видят, что я развиваю свою игру. Я стараюсь изо всех сил каждый день — работать с Пепом одно удовольствие, я не знаю, есть ли кто-то лучше него для молодого игрока. Но я еще молод, не забывайте. Я просто наслаждаюсь хаосом вокруг меня и играю на поле», — приводит слова Холанна Sky Sports.

Сразу после свистка на перерыв Гвардиола подбежал к 23-летнему норвежцу и начал его отчитывать. Увидев оператора, тренер подошел к нему и отпихнул камеру в другую сторону.

Матч первого тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Бернли» завершился со счетом 3:0. 23-летний футболист в этой встрече забил два мяча.